rus
Українська
Общество

Что делать, чтобы повезло на экзамене: приметы и предрассудки

Игорь Романько

Что делать, чтобы повезло на экзаменах
Что делать, чтобы повезло на экзаменах

Конец учебного года – время экзаменов, контрольных работ, тестов и НМТ. Конечно, лучший способ подготовиться – это систематически учить весь материал и повторить его перед экзаменом. Но кто из учеников в это верит?

Подростки по всему миру соблюдают странные приметы перед экзаменами, покупают себе амулеты к счастью и имеют целые списки предрассудков и ритуалов. Об этом пишет osvitoria.media.

Читайте также: Какие предметы нельзя дарить из дома

Вот некоторые из самых интересных:

Еда к счастью:

  • Япония: "Кацудон" – блюдо, звучащее как "кацу", то есть "победа". На десерт – шоколадный батончик KitKat, ведь он произносится как "китто катто", то есть "непременно выиграть".
  • Китай: Киви (звучит как "легко сдать экзамены") и кешью ("желаю сдать").
  • Гонконг: Яблоки ("ping guo" – "безопасность") в карманах перед экзаменами.
  • Бангладеш: Не есть яблоки, томаты, апельсины, капусту, яйца и другие круглые продукты, чтобы не получить "ноль".
  • Южная Корея: Избегать супа из морских водорослей перед тестированием, чтобы знания не "ускользнули".

Одежда к счастью:

  • Китай: Красное белье на экзамен, ведь "носить красное нижнее белье" - значит быть успешным.
  • Малави: Не стричься перед экзаменами, чтобы не потерять знания с волосами.
  • Индия: Одеваться в цвета, соответствующие дню недели (желтый/коричневый – понедельник, красный – вторник, зеленый – среда, синий/фиолетовый – четверг, белый/розовый – пятница).

Другие ритуалы:

  • Индия: Точка бинди на лбу ("третий глаз") для ясности ума и интуиции.
  • Япония: Амулеты омамори с камнями, солью и травами, особенно из храмов Сугуваре Митидзане или Юсима Тэндзина.
  • Япония: Повязки на голову "Я сдаю экзамен" для мотивации.
  • Южная Корея: Не писать ночью перед экзаменом, чтобы не привлечь духов. Не писать красным цветом, ведь это цвет траура.
  • Замбия: Не прикасаться к другим школьникам, чтобы не "отдать" им знания.
  • Гана: Молчать в день экзамена, чтобы не "потерять" знание.
  • Швеция: Не наступать на канализационные люки с буквой "А" ("förlust" – потеря).
  • Калифорния (США): Жевать жвачку нового вкуса во время повторения материала, а затем жевать ее перед экзаменом (благодаря аромату и вкусу мозг активирует воспоминания).
  • Франция: Взять за репетитора черного кота, чтобы он лапой указал, какую тему повторить.

Помните:

  • Лучший ритуал перед экзаменом – это добросовестное обучение в течение года и эффективное повторение материала.
  • Не верьте предрассудкам, которые могут повредить вашу уверенность.
  • Верьте в себя и свои силы!

Раньше мы рассказывали, что нельзя дарить на день рождения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ОбществоПриметы