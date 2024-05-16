Що робити, щоб пощастило на іспиті: прикмети та забобони

Кінець навчального року – час іспитів, контрольних робіт, тестів та НМТ. Звісно, найкращий спосіб підготуватися - це систематично вчити весь матеріал та повторити його перед іспитом. Але хто з учнів у це вірить?

Підлітки по всьому світу дотримуються дивних прикмет перед іспитами, купують собі амулети на щастя та мають цілі списки забобонів та ритуалів. Про це пише osvitoria.media.

Читайте також: Які предмети не можна дарувати з дому

Ось деякі з найцікавіших:

Їжа на щастя:

Японія: "Кацудон" - страва, що звучить як "кацу", тобто "перемога". На десерт - шоколадний батончик KitKat, адже він вимовляється як "кітто катто", тобто "неодмінно виграти".

Китай: Ківі (звучить як "легко скласти іспити") та кеш'ю ("бажаю скласти").

Ківі (звучить як "легко скласти іспити") та кеш'ю ("бажаю скласти"). Гонконг: Яблука ("ping guo" - "безпека") в кишенях перед іспитами.

Яблука ("ping guo" - "безпека") в кишенях перед іспитами. Бангладеш: Не їсти яблука, томати, апельсини, капусту, яйця та інші круглі продукти, щоб не отримати "нуль".

Не їсти яблука, томати, апельсини, капусту, яйця та інші круглі продукти, щоб не отримати "нуль". Південна Корея: Уникати супу з морських водоростей перед тестуванням, щоб знання не "вислизнули".

Одяг на щастя:

Китай: Червона білизна на іспит, адже "носити червоне спіднє" - значить бути успішним.

Малаві: Не стригтися перед іспитами, щоб не втратити знання з волоссям.

Не стригтися перед іспитами, щоб не втратити знання з волоссям. Індія: Одягатися в кольори, що відповідають дню тижня (жовтий/коричневий - понеділок, червоний - вівторок, зелений - середа, синій/фіолетовий - четвер, білий/рожевий - п'ятниця).

Інші ритуали:

Індія: Точка бінді на лобі ("третє око") для ясності розуму та інтуїції.

Точка бінді на лобі ("третє око") для ясності розуму та інтуїції. Японія: Амулети омаморі з камінцями, сіллю та травами, особливо з храмів Сугуваре Мітідзане або Юсіма Тендзін.

Японія: Пов'язки на голову "Я складу іспит" для мотивації.

Пов'язки на голову "Я складу іспит" для мотивації. Південна Корея: Не писати вночі перед іспитом, щоб не привернути увагу духів. Не писати червоним кольором, адже це колір трауру.

Не писати вночі перед іспитом, щоб не привернути увагу духів. Не писати червоним кольором, адже це колір трауру. Замбія: Не торкатися до інших школярів, щоб не "віддати" їм знання.

Не торкатися до інших школярів, щоб не "віддати" їм знання. Гана: Мовчати в день іспиту, щоб не "втратити" знання.

Мовчати в день іспиту, щоб не "втратити" знання. Швеція: Не наступати на каналізаційні люки з літерою "А" ("förlust" - втрата).

Не наступати на каналізаційні люки з літерою "А" ("förlust" - втрата). Каліфорнія (США): Жувати жуйку нового смаку під час повторення матеріалу, а потім жувати її перед іспитом (завдяки аромату та смаку мозок активує спогади).

Жувати жуйку нового смаку під час повторення матеріалу, а потім жувати її перед іспитом (завдяки аромату та смаку мозок активує спогади). Франція: Взяти за репетитора чорного кота, щоб він лапою вказав, яку тему повторити.

Пам'ятайте:

Найкращий ритуал перед іспитом - це сумлінне навчання протягом року та ефективне повторення матеріалу.

Не вірте забобонам, які можуть зашкодити вашій впевненості.

Вірте у себе та свої сили!

Раніше ми розповідали, що не можна дарувати на день народження.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!