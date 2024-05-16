ukr
русский
Суспільство

Що робити, щоб пощастило на іспиті: прикмети та забобони

Ігор Романько

Що робити, щоб пощастило на іспитах
Що робити, щоб пощастило на іспитах

Кінець навчального року – час іспитів, контрольних робіт, тестів та НМТ. Звісно, найкращий спосіб підготуватися - це систематично вчити весь матеріал та повторити його перед іспитом. Але хто з учнів у це вірить?

Підлітки по всьому світу дотримуються дивних прикмет перед іспитами, купують собі амулети на щастя та мають цілі списки забобонів та ритуалів. Про це пише osvitoria.media.

Читайте також: Які предмети не можна дарувати з дому

Ось деякі з найцікавіших:

Їжа на щастя:

  • Японія: "Кацудон" - страва, що звучить як "кацу", тобто "перемога". На десерт - шоколадний батончик KitKat, адже він вимовляється як "кітто катто", тобто "неодмінно виграти".
  • Китай: Ківі (звучить як "легко скласти іспити") та кеш'ю ("бажаю скласти").
  • Гонконг: Яблука ("ping guo" - "безпека") в кишенях перед іспитами.
  • Бангладеш: Не їсти яблука, томати, апельсини, капусту, яйця та інші круглі продукти, щоб не отримати "нуль".
  • Південна Корея: Уникати супу з морських водоростей перед тестуванням, щоб знання не "вислизнули".

Одяг на щастя:

  • Китай: Червона білизна на іспит, адже "носити червоне спіднє" - значить бути успішним.
  • Малаві: Не стригтися перед іспитами, щоб не втратити знання з волоссям.
  • Індія: Одягатися в кольори, що відповідають дню тижня (жовтий/коричневий - понеділок, червоний - вівторок, зелений - середа, синій/фіолетовий - четвер, білий/рожевий - п'ятниця).

Інші ритуали:

  • Індія: Точка бінді на лобі ("третє око") для ясності розуму та інтуїції.
  • Японія: Амулети омаморі з камінцями, сіллю та травами, особливо з храмів Сугуваре Мітідзане або Юсіма Тендзін.
  • Японія: Пов'язки на голову "Я складу іспит" для мотивації.
  • Південна Корея: Не писати вночі перед іспитом, щоб не привернути увагу духів. Не писати червоним кольором, адже це колір трауру.
  • Замбія: Не торкатися до інших школярів, щоб не "віддати" їм знання.
  • Гана: Мовчати в день іспиту, щоб не "втратити" знання.
  • Швеція: Не наступати на каналізаційні люки з літерою "А" ("förlust" - втрата).
  • Каліфорнія (США): Жувати жуйку нового смаку під час повторення матеріалу, а потім жувати її перед іспитом (завдяки аромату та смаку мозок активує спогади).
  • Франція: Взяти за репетитора чорного кота, щоб він лапою вказав, яку тему повторити.

Пам'ятайте:

  • Найкращий ритуал перед іспитом - це сумлінне навчання протягом року та ефективне повторення матеріалу.
  • Не вірте забобонам, які можуть зашкодити вашій впевненості.
  • Вірте у себе та свої сили!

Раніше ми розповідали, що не можна дарувати на день народження.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

СуспільствоПрикмети