Чотири черги одночасно упродовж шести годин: графіки відключень світла на 18 липня

У четвер, 18 липня, графіки погодинних відключень електроенергії в Україні застосовуватимуть протягом усієї доби. Зокрема, у пікові години одночасно вимикатимуть чотири черги.

Йдеться про період з 16:00 до 22:00. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"18 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби", – йдеться у повідомленні.

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В інший час, з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. Втім, з 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги відключень світла.

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