Четыре очереди одновременно в течение шести часов: графики отключения света на 18 июля

В четверг, 18 июля, графики почасовых отключений электроэнергии в Украине будут применять в течение всех суток. В частности, в пиковые часы будут одновременно выключать четыре очереди.

Речь идет о периоде с 16:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"18 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", – говорится в сообщении.

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В другое время с 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений. Впрочем, с 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 – три очереди отключения света.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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