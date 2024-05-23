Чим підживити перець після того, як зійшов: поради городників

Мрія про рясний урожай солодкого перцю стає реальністю завдяки правильному підживленню. Сьогодні ми поділимося двома простими, але дієвими способами, які допоможуть вам виростити справжніх гігантів. Про це пише ТСН.

Спосіб 1: Настій із кропиви - джерело сили та здоров'я

Кропива - це не просто бур'ян, а й чудовий помічник у садівництві. Настій з неї стане чудовим добривом для розсади перцю.

Інгредієнти:

1 кг свіжої кропиви (без стиглого насіння)

8 л води

Приготування:

Залийте кропиву водою і залиште бродити на кілька днів. Після бродіння розведіть 1 частину настою в 10 частинах води. Використовуйте розчин для поливу розсади перцю.

Додаткове підживлення:

Для позакореневого підживлення розчиніть 20 г сечовини у відрі води. Отриманим розчином обприскайте листя рослини.

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Спосіб 2: Йод та дріжджі - для імунітету та захисту

Підживлення йодом та дріжджами не лише стимулює ріст перцю, але й підвищує його імунітет, а також захищає від грибкових інфекцій.

Йодна підживлення:

Розведіть 1-2 краплі йоду в 1 л води.

За бажанням додайте 100 мл молочної сироватки.

Використовуйте розчин для поливу молодих перців.

Дріжджова підживлення:

У 3 л води розведіть 100 г дріжджів та 125 г цукру.

Залиште розчин бродити на кілька днів.

Перед використанням розведіть 20 мл дріжджового добрива в 1 л води.

Використовуйте розчин для поливу перцю.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити розсаду перцю без зайвої мороки.

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