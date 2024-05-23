Чем подкормить перец после того, как взошел: советы огородников

Мечта об обильном урожае сладкого перца становится реальностью благодаря правильной подкормке . Сегодня мы поделимся двумя простыми, но действенными способами, которые помогут вам вырастить настоящих гигантов. Об этом пишет ТСН.

Способ 1: Настой из крапивы – источник силы и здоровья

Крапива – это не просто сорняк, но и отличный помощник в садоводстве. Настой из нее станет отличным удобрением для рассады перца.

Ингредиенты:

1 кг свежей крапивы (без спелых семян)

8 л воды

Приготовление:

Залейте крапиву водой и оставьте бродить на несколько дней. После брожения разведите 1 часть настоя в 10 частях воды. Используйте раствор для полива рассады перца.

Дополнительная подкормка:

Для внекорневой подкормки растворите 20 г мочевины в ведре воды. Полученным раствором опрыскивайте листья растения.

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Способ 2: Йод и дрожжи – для иммунитета и защиты

Подкормка йодом и дрожжами не только стимулирует рост перца, но и повышает его иммунитет, а также защищает от грибковых инфекций.

Йодная подкормка:

Разведите 1-2 капли йода в 1 л воды.

При желании добавьте 100 мл молочной сыворотки.

Используйте раствор для полива молодых перцев.

Дрожжевая подкормка:

В 3 л воды разведите 100 г дрожжей и 125 г сахара.

Оставьте раствор бродить на несколько дней.

Перед использованием разведите 20 мл дрожжевого удобрения в 1 л воды.

Используйте раствор для полива перца.

Напомним, мы уже писали, как вырастить рассаду перца без излишней мороки.

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