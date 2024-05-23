Чем подкормить перец после того, как взошел: советы огородников
Мечта об обильном урожае сладкого перца становится реальностью благодаря правильной подкормке . Сегодня мы поделимся двумя простыми, но действенными способами, которые помогут вам вырастить настоящих гигантов. Об этом пишет ТСН.
Способ 1: Настой из крапивы – источник силы и здоровья
Крапива – это не просто сорняк, но и отличный помощник в садоводстве. Настой из нее станет отличным удобрением для рассады перца.
Ингредиенты:
- 1 кг свежей крапивы (без спелых семян)
- 8 л воды
Приготовление:
- Залейте крапиву водой и оставьте бродить на несколько дней.
- После брожения разведите 1 часть настоя в 10 частях воды.
- Используйте раствор для полива рассады перца.
Дополнительная подкормка:
- Для внекорневой подкормки растворите 20 г мочевины в ведре воды. Полученным раствором опрыскивайте листья растения.
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Способ 2: Йод и дрожжи – для иммунитета и защиты
Подкормка йодом и дрожжами не только стимулирует рост перца, но и повышает его иммунитет, а также защищает от грибковых инфекций.
Йодная подкормка:
- Разведите 1-2 капли йода в 1 л воды.
- При желании добавьте 100 мл молочной сыворотки.
- Используйте раствор для полива молодых перцев.
Дрожжевая подкормка:
- В 3 л воды разведите 100 г дрожжей и 125 г сахара.
- Оставьте раствор бродить на несколько дней.
- Перед использованием разведите 20 мл дрожжевого удобрения в 1 л воды.
- Используйте раствор для полива перца.
Напомним, мы уже писали, как вырастить рассаду перца без излишней мороки.
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