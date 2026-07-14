Був набитий сотнями амфор: в Італії виявили затонулий корабель віком 2400 років (фото)

Поблизу південного узбережжя Італії археологи виявили унікальну знахідку — античний торговельний корабель, який пролежав на дні моря понад 2400 років. Судно знайшли під час дослідження акваторії, що проводилося перед будівництвом офшорної вітрової електростанції.

Про це повідомляє The Cool Down. Затонуле судно виявили в Іонічному морі неподалік комуни Монастераче в провінції Реджо-Калабрія. За оцінками археологів, корабель датується IV–V століттями до нашої ери.

На його борту збереглося понад 300 глиняних амфор, які в античні часи використовували для транспортування вина, оливкової олії, зерна та інших товарів. Фахівці встановили, що посудини були виготовлені в різних майстернях Великої Греції та Сицилії. Це, на думку дослідників, свідчить про добре розвинену систему торгівлі між грецькими колоніями, що існували на півдні сучасної Італії.

Місце аварії розташоване неподалік руїн давньогрецького міста Каулон, заснованого ще до 700 року до нашої ери. Під час фотограмметричного дослідження, проведеного у 2025 році, археологи зафіксували дві великі групи амфор, розташовані приблизно за десять метрів одна від одної. Науковці припускають, що частину вантажу могло рознести морським дном сучасне тралове рибальство, яке порушило цілісність місця корабельної аварії.

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За словами дослідників, ця знахідка стала важливим матеріальним підтвердженням активних торговельних зв'язків у Середземномор'ї, про які раніше свідчили переважно історичні документи та окремі археологічні артефакти. "Вантаж такого масштабу демонструє, як активно повсякденні товари переміщувалися між громадами та наскільки тісно були пов'язані економіки античного Середземномор'я", — зазначають дослідники. Після виявлення корабля компанія Acciona Energia переглянула проєкт будівництва офшорної вітроелектростанції, щоб не пошкодити історичну пам'ятку.

Водночас Міністерство культури Італії підтримало подальші дослідження. Найближчим часом археологи планують детально задокументувати місце аварії, підняти найбільш вразливі артефакти та провести їхню консервацію для подальшого вивчення.

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