Буде тішити пишним цвітом: як доглядати за грошовим деревом

Товстянка, або красула, давно стала улюбленцем українських квітникарів. Її невибагливість у догляді, приємний зовнішній вигляд та віра в її магічні властивості, що притягують добробут, роблять цю рослину справжнім символом затишку та благополуччя.

Щоб "грошове дерево" дійсно тішило вас пишним цвітінням та активним зростанням, важливо подбати про його комфорт. І перш за все, це стосується правильної локації в оселі. Про це пише ТСН.

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Де ж найкраще розмістити товстянку?

Уникайте тісного сусідства з іншими рослинами. Красула любить вільний простір, адже їй потрібне достатньо світла та повітря.

Красула любить вільний простір, адже їй потрібне достатньо світла та повітря. Прямі сонячні промені шкідливі для товстянки. На листках можуть з'явитися опіки у вигляді білих плям. Тому влітку краще притінити рослину, а взимку – перемістити ближче до вікна.

На листках можуть з'явитися опіки у вигляді білих плям. Тому влітку краще притінити рослину, а взимку – перемістити ближче до вікна. Свіже повітря – запорука здоров'я красули. Влітку не бійтеся виносити вазон на балкон або лоджію, а в кімнаті регулярно провітрюйте приміщення.

Влітку не бійтеся виносити вазон на балкон або лоджію, а в кімнаті регулярно провітрюйте приміщення. Ідеальне місце для товстянки – вікна з південно-східного боку. Також рослина буде комфортно себе почувати на південно-західному або південному вікні, але за умови затінення.

Також рослина буде комфортно себе почувати на південно-західному або південному вікні, але за умови затінення. Якщо ви вирішили розмістити товстянку в спальні, пам'ятайте про температурний режим. Влітку температура повинна бути в межах 20-25 градусів, а взимку – 15-18 градусів.

Нагадаємо, ми вже писали, де в квартирі слід поставити грошове дерево, щоб привабити багатство.

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