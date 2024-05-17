Будет радовать пышным цветом: как ухаживать за денежным деревом
Толстянка, или красавица, давно стала любимцем украинских цветоводов. Ее неприхотливость в уходе, приятный внешний вид и вера в ее магические свойства, притягивающие благосостояние, делают это растение настоящим символом уюта и благополучия.
Чтобы "денежное дерево" действительно радовало вас пышным цветением и активным ростом, важно позаботиться о его комфорте. И прежде всего, это касается правильной локации в доме. Об этом пишет ТСН.
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Где же лучше всего разместить толстянку?
- Избегайте тесного соседства с другими растениями. Красавица любит свободное пространство, ведь ей нужно достаточно света и воздуха.
- Прямые солнечные лучи вредны для толстянки. На листьях могут появиться ожоги в виде белых пятен. Поэтому летом лучше притенить растение, а зимой – переместить поближе к окну.
- Свежий воздух – залог здоровья красавицы. Летом не бойтесь выносить вазон на балкон или лоджию, а в комнате регулярно проветривайте помещение.
- Идеальное место для толстянки – окна с юго-восточной стороны. Также растение будет комфортно себя чувствовать на юго-западном или южном окне, но при затенении.
- Если вы решили разместить толстянку в спальне, помните о температурном режиме. Летом температура должна быть в пределах 20-25 градусов, а зимой – 15-18 градусов.
Напомним, мы уже писали, где в квартире следует поставить денежное дерево, чтобы привлечь богатство.
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