Буде тішити пишним цвітом: як доглядати за грошовим деревом
Товстянка, або красула, давно стала улюбленцем українських квітникарів. Її невибагливість у догляді, приємний зовнішній вигляд та віра в її магічні властивості, що притягують добробут, роблять цю рослину справжнім символом затишку та благополуччя.
Щоб "грошове дерево" дійсно тішило вас пишним цвітінням та активним зростанням, важливо подбати про його комфорт. І перш за все, це стосується правильної локації в оселі. Про це пише ТСН.
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Де ж найкраще розмістити товстянку?
- Уникайте тісного сусідства з іншими рослинами. Красула любить вільний простір, адже їй потрібне достатньо світла та повітря.
- Прямі сонячні промені шкідливі для товстянки. На листках можуть з'явитися опіки у вигляді білих плям. Тому влітку краще притінити рослину, а взимку – перемістити ближче до вікна.
- Свіже повітря – запорука здоров'я красули. Влітку не бійтеся виносити вазон на балкон або лоджію, а в кімнаті регулярно провітрюйте приміщення.
- Ідеальне місце для товстянки – вікна з південно-східного боку. Також рослина буде комфортно себе почувати на південно-західному або південному вікні, але за умови затінення.
- Якщо ви вирішили розмістити товстянку в спальні, пам'ятайте про температурний режим. Влітку температура повинна бути в межах 20-25 градусів, а взимку – 15-18 градусів.
Нагадаємо, ми вже писали, де в квартирі слід поставити грошове дерево, щоб привабити багатство.
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