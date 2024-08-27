Бразильський лимонад: ідеальний для спеки

Це освіжаючий напій ідеально підійде для спеки.

Завдяки простоті приготування та насиченому смаку, він стане улюбленцем у вашій родині. Обіцяю.

Інгредієнти:

• Лайм 3 шт.

• Вода 400 мл.

• Згущене молоко 200 г.

• Лід

Спосіб приготування:

1. Лайм нарізати на 4 частини, зрізавши дупки.

2. Помістити у блендер та додати холодну воду.

3. Перебити блендером та процідити через сито.

4. Повернути в ємніть та перебити з додаванням згущеного молока, та льоду.

5. Подавати відразу, бо з часом лайм стає гірким.