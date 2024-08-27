Бразильский лимонад: идеальный для жары

Это освежающий напиток идеально подойдет для жары.

Благодаря простоте приготовления и насыщенному вкусу он станет любимцем в вашей семье. Обещаю.

Ингредиенты:

• Лайм 3 шт.

• Вода 400 мл.

• Сгущенка 200 г.

• Лед

Способ приготовления:

1. Лайм порезать на 4 части, срезав дупки.

2. Поместить в блендер и добавить холодную воду.

3. Перебить блендером и процедить через сито.

4. Повернуть в емкость и перебить с добавлением сгущенки и льда.

5. Подавать сразу, потому что со временем лайм становится горьким.