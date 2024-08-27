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Бразильський лимонад: ідеальний для спеки
Це освіжаючий напій ідеально підійде для спеки.
Завдяки простоті приготування та насиченому смаку, він стане улюбленцем у вашій родині. Обіцяю.
Інгредієнти:
• Лайм 3 шт.
• Вода 400 мл.
• Згущене молоко 200 г.
• Лід
Спосіб приготування:
1. Лайм нарізати на 4 частини, зрізавши дупки.
2. Помістити у блендер та додати холодну воду.
3. Перебити блендером та процідити через сито.
4. Повернути в ємніть та перебити з додаванням згущеного молока, та льоду.
5. Подавати відразу, бо з часом лайм стає гірким.