Борщова заправка на зиму: потім просто додасте в бульйон
Якщо ви хочете готувати борщ швидко, аби не витрачати години на подрібнення та варіння овочів, вам обов'язково знадобиться рецепт найсмачнішої борщової заправки. Ця заготовка - не просто економія часу, адже вона перетворюється на справжній кулінарний шедевр.
Все, що буде потрібно для приготування смачного борщу – це додати заправку до бульйону або води, відварити картоплю та капусту.
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Ця страва – чудова основа не лише для борщу, а й для бурякових салатів, закусок та овочевих гарнірів. Насичений смак буряка, соковитість овочів, пікантність перцю та часнику - все це у кожній ложці.
Підготуйте інгредієнти:
- 1 кг цибулі,
- 1 кг моркви,
- 1,5 кг буряка,
- 1,5 кг помідорів,
- 0,5 кг солодкого перцю,
- 1-2 гострі перці,
- головка часнику,
- 300-350 мл олії,
- лавровий лист, чорний перець, паприка, сіль, цукор, оцет.
Борщова заправка на зиму: простий рецепт приготування
Обсмажте цибулю до прозорості. Додайте натерту моркву і тушкуйте до м'якості. Всипте натертий буряк і тушкуйте 8-10 хвилин. Додайте нарізаний дрібно перець (солодкий і гострий), перекручені в пасту помідори, спеції та оцет. Тушкуйте перемішуючи 40-45 хвилин.
Розкладіть заготовку у простерилізовані банки, закатайте, укутайте до охолодження. Зберігайте заправку в прохолодному місці.
Використовуйте банки об'ємом 0,5-0,7 л, щоб однієї банки вистачило на приготування каструлі борщу. З цієї кількості інгредієнтів виходить 5 літрів заправки.
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