Без ГМО та барвників: як приготувати натуральний домашній кетчуп без оцту на зиму

Кінець вересня - час, коли господарі вже зібрали врожай зі своїх грядок, але тепла осінь ще сприяє росту городини, і вона продовжує тішити свіжими томатами та перцями. З цих овочів можна приготувати кілька банок домашнього кетчупу.

Особливо смачним буде кетчуп чилі без оцту за рецептом фудблогерки Дарії Дорошкевич. Для соусу знадобиться 1 кг помідорів, болгарський і гострий перці, часник. Особливістю рецепту є додавання яблук, які пом'якшують гостроту перцю.

Смак та гостроту домашнього кетчупу можна регулювати сіллю або додаванням меленого червоного перцю.

Складники

Томати - 1 кг

Червоний болгарський перець - 200 г

Яблуко - 300 г

Червоний перець чилі - 1 шт.

Гвоздика - 3 г

Зубці часнику - 5 шт.

Цукор - 50 г

Кам'яна сіль - 20 г

Кориця - 5 г

Мелений мускатний горіх - 5 г

Лавровий лист - 2 г

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Процес приготування

Помийте та наріжте овочі й яблука, очистіть і розріжте цибулю на чверті. Подрібніть інгредієнти за допомогою м'ясорубки або блендера, додайте мелену гвоздику і перемішайте.

Перелийте суміш у каструлю, доведіть до кипіння і варіть на малому вогні 40 хвилин. Додайте решту інгредієнтів і готуйте ще 15 хвилин.

Розлийте гарячий кетчуп у стерилізовані банки, попередньо вийнявши лавровий лист. Закрийте банки кришками і зберігайте в темному прохолодному місці.

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