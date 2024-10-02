Без ГМО и красителей: как приготовить натуральный домашний кетчуп без уксуса на зиму

Конец сентября – время, когда хозяева уже собрали урожай со своих грядок, но теплая осень еще способствует росту овощей, и она продолжает радовать свежими томатами и перцами. Из этих овощей можно приготовить несколько банок домашнего кетчупа.

Особенно вкусным будет кетчуп чили без уксуса по рецепту фудблогерки Дарьи Дорошкевич. Для соуса понадобится 1 кг помидоров, болгарский и острый перцы, чеснок. Особенностью рецепта является добавление яблок, смягчающих остроту перца.

Вкус и остроту домашнего кетчупа можно регулировать солью или добавлением молотого красного перца.

Составляющие

Томаты - 1 кг

Красный болгарский перец – 200 г

Яблоко – 300 г

Красный перец чили – 1 шт.

Гвоздика – 3 г

Зубцы чеснока – 5 шт.

Сахар – 50 г

Каменная соль – 20 г

Корица – 5 г

Молотый мускатный орех – 5 г

Лавровый лист – 2 г

Вас также заинтересует: По рецепту бабушки: как засолить огурцы на зиму, чтобы они не стали мягкими и скользкими

Процесс приготовления

Вымойте и нарежьте овощи и яблоки, очистите и разрежьте лук на четверти. Размельчите ингредиенты с помощью мясорубки или блендера, добавьте молотую гвоздику и перемешайте.

Перелейте смесь в кастрюлю, доведите до кипения и варите на малом огне 40 минут. Добавьте остальные ингредиенты и готовьте еще 15 минут.

Разлейте горячий кетчуп в стерилизованные банки, предварительно вынув лавровый лист. Закройте банки крышками и храните в прохладном темном месте.

Еще раньше мы сообщали, как приготовить борщевую заправку на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!