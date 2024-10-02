Без ГМО та барвників: як приготувати натуральний домашній кетчуп без оцту на зиму
Кінець вересня - час, коли господарі вже зібрали врожай зі своїх грядок, але тепла осінь ще сприяє росту городини, і вона продовжує тішити свіжими томатами та перцями. З цих овочів можна приготувати кілька банок домашнього кетчупу.
Особливо смачним буде кетчуп чилі без оцту за рецептом фудблогерки Дарії Дорошкевич. Для соусу знадобиться 1 кг помідорів, болгарський і гострий перці, часник. Особливістю рецепту є додавання яблук, які пом'якшують гостроту перцю.
Смак та гостроту домашнього кетчупу можна регулювати сіллю або додаванням меленого червоного перцю.
Складники
- Томати - 1 кг
- Червоний болгарський перець - 200 г
- Яблуко - 300 г
- Червоний перець чилі - 1 шт.
- Гвоздика - 3 г
- Зубці часнику - 5 шт.
- Цукор - 50 г
- Кам'яна сіль - 20 г
- Кориця - 5 г
- Мелений мускатний горіх - 5 г
- Лавровий лист - 2 г
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Процес приготування
Помийте та наріжте овочі й яблука, очистіть і розріжте цибулю на чверті. Подрібніть інгредієнти за допомогою м'ясорубки або блендера, додайте мелену гвоздику і перемішайте.
Перелийте суміш у каструлю, доведіть до кипіння і варіть на малому вогні 40 хвилин. Додайте решту інгредієнтів і готуйте ще 15 хвилин.
Розлийте гарячий кетчуп у стерилізовані банки, попередньо вийнявши лавровий лист. Закрийте банки кришками і зберігайте в темному прохолодному місці.
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