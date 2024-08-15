Тікайте з таких стосунків: як зрозуміти, що вас використовують

Іноді ми опиняємося в стосунках, де відчуваємо дискомфорт, але не можемо збагнути причину. Легше заперечувати реальність, списуючи все на власну невпевненість. Адже важко прийняти, що ті, кому ми довіряємо, лише імітують турботу, переслідуючи власні інтереси.

Психолог Ілля Полудьоний розповів Wonderzine Україна,які є ознаки токсичних стосунків з маніпулятором.

Початкова ідилія

На роботі часто виникають псевдо-дружні стосунки. Непомітно ви вже працюєте ночами над проектом "друга", який виправдовується особистими проблемами. Після завершення проекту "дружба" зникає, залишаючи вас наодинці з сумнівами. Насправді, ви стали жертвою маніпулятора, який експлуатує людей для власної вигоди.

Символічні жести

Маніпулятори роблять дрібні знаки уваги, які їм нічого не коштують. Наприклад, дарують сувенір з минулої подорожі, супроводжуючи романтичною історією. Це робиться для створення почуття зобов'язаності. Натомість від вас очікується емоційна підтримка, час і енергія.

Вибіркова увага

Спілкування відбувається лише за бажанням маніпулятора. Він ігнорує ваші повідомлення, не знаходить для вас часу, але з'являється, коли йому нудно або потрібна допомога. Щойно проблема вирішена, він знову зникає. У відповідь на ваші труднощі ви почуєте лише формальне підбадьорення.

Відсутність інтересу

Незважаючи на тривалість стосунків, маніпулятор забуває важливі дати чи події вашого життя. Це демонструє відсутність зацікавленості у глибшому знайомстві. Такі люди зосереджені лише на собі та потенційній вигоді від спілкування з вами.

Нехтування межами

Маніпулятори перекладають на вас свої проблеми, вимагають допомоги, навіть коли ви зайняті. Вони використовують вас для емоційної розрядки, ігноруючи поради звернутися до фахівця. Можуть позичати речі без повернення або забувати повертати борги. Це свідчить про неповагу до ваших особистих кордонів.

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Односторонні зусилля

Ви постійно ініціюєте контакт, організовуєте зустрічі, підлаштовуєтесь під плани маніпулятора. Натомість він не докладає жодних зусиль для підтримки стосунків, оскільки його все влаштовує.

Фінансова експлуатація

Маніпулятор регулярно "забуває" гаманець, змушуючи вас оплачувати спільні розваги. Ситуація повторюється, викликаючи дискомфорт, але ви боїтеся втратити "дружбу".

Рекомендації

Ключовим індикатором токсичних стосунків є відчуття дискомфорту. Важливо довіряти власним відчуттям. Часто проблема пов'язана з розмитими особистими кордонами. Деяким людям складно сказати "ні" через занижену самооцінку.

Існує два шляхи вирішення ситуації:

Використати її для особистісного зростання, навчившись відстоювати свої інтереси. Уникати конфронтації, удаючи, що все гаразд.

Корисна тактика: не погоджуйтесь на прохання одразу, візьміть час на роздуми. Це допоможе прийняти зважене рішення.

Пам'ятайте: якщо ви боїтеся втратити "друга" через відмову, подумайте, чи потрібна вам людина, яка не прийде на допомогу у скрутну хвилину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вісім маркерів, які допоможуть розпізнати токсичні стосунки.

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