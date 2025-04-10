Астероїд ні до чого: вчені зробили унікальне відкриття про причину зникнення динозаврів

Поширена думка, що різноманіття динозаврів почало зменшуватись ще до катастрофічного удару астероїда 66 мільйонів років тому, може бути хибною. Вчені з Університетського коледжу Лондона провели нове дослідження, яке свідчить: напередодні катастрофи динозаври не занепадали, а навпаки — активно розвивалися.

Команда вивчила понад 8 тисяч скам’янілостей, знайдених у Північній Америці — регіоні, де було знайдено найбільше залишків динозаврів пізнього крейдового періоду. Про це пише InterestingEngineering.

Особливу увагу приділили чотирьом основним групам:

Ankylosauridae — броньовані травоїдні (анкілозавр),

— броньовані травоїдні (анкілозавр), Ceratopsidae — трирогі травоїдні (трицератопс),

— трирогі травоїдні (трицератопс), Hadrosauridae — качкодзьобі динозаври (едмонтозавр),

— качкодзьобі динозаври (едмонтозавр), Tyrannosauridae — хижаки на чолі з тиранозавром Рексом.

Згідно з аналізом, кількість скам’янілостей зменшувалася упродовж останніх шести мільйонів років перед катастрофою, однак це не означає, що динозаври зникали. За словами доктора Кріса Діна, автора дослідження, "вірогідність знайти скам’янілості знижувалась, хоча ймовірність того, що динозаври дійсно існували в цей час — залишалася стабільною".

Щоб оцінити реальний ареал проживання динозаврів, дослідники використали метод моделювання заселеності. Вони умовно поділили Північну Америку на сітку та оцінили, які ділянки могли населяти різні групи динозаврів у чотири ключові часові періоди останніх 18 мільйонів років перед падінням астероїда.

Результати показали: площа потенційного проживання залишалась загалом стабільною. Це свідчить про те, що рівень біорізноманіття міг залишатися високим до самого моменту катастрофи.

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Скорочення кількості знахідок науковці пов’язують не з вимиранням динозаврів, а з геологічними умовами. Через зміни ландшафту, ерозію, поховання ґрунтів та зростання рослинного покриву значно ускладнився доступ до шарів, де могли зберегтися скам’янілості.

Як підсумував співавтор дослідження доктор Алессандро К'яренца:"Динозаври, найімовірніше, не були приречені на вимирання. Якби не астероїд, вони цілком могли б ділити планету з ссавцями та птахами — своїми еволюційними нащадками".

До речі, нещодавно в Португалії вчені виявили новий вид динозавра. Скам’янілість належить травоїдному динозавру, що жив 150 мільйонів років тому, і представляє невідомий досі тип ігуанодонтів — динозаврів із дзьобоподібною пащею та потужною тілобудовою.

Нагадаємо, вчені зафільмували істоту, яка живе на Землі ще з часів динозаврів.

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