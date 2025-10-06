Археологи приголомшені: у пустелі виявили найдавніші 'дорожні знаки' віком 12 тис. років (фото)

Міжнародна команда археологів зробила унікальне відкриття – понад 60 наскельних зображень знайшли вздовж південного краю пустелі Нефуд на півночі Саудівської Аравії. Як вважають дослідники, ці стародавні малюнки виконували роль своєрідних "дорожніх знаків", які вказували мандрівникам шлях до джерел води.

Про це повідомляє видання Phys. Знахідку зробили у трьох раніше недосліджених локаціях – Джебель-Арнаан, Джебель-Млейха та Джебель-Місма.

На скелях зображені переважно верблюди, козероги, газелі та тури – загалом близько 130 реалістичних фігур, деякі з яких досягають трьох метрів у довжину та понад двох метрів у висоту.

Археологи датують ці гравюри періодом між 12 800 і 11 400 роками тому – саме тоді, після тривалої посухи, у внутрішніх регіонах Північної Аравії знову почали з’являтися сезонні водойми.

За результатами аналізу відкладень, ці джерела води відіграли ключову роль у поверненні людей до пустельних територій, забезпечуючи їх необхідними умовами для життя та подальшого розвитку.

"Ці масштабні гравюри – це не просто наскельні малюнки. Вони були знаками присутності, доступу та культурної самобутності", – пояснила доктор Марія Гуаньїн з Інституту геоантропології Товариства Макса Планка, яка очолювала дослідження.

Керівник проєкту з Інституту археології Лондонського університетського коледжу, доктор Сері Шиптон, додала:"Такі зображення, імовірно, вказували на джерела води та напрямки пересування, водночас позначаючи територіальні межі та спогади поколінь".

На відміну від інших відомих археологічних пам’яток, де гравюри приховані в ущелинах, панелі Джебель-Млейха та Джебель-Арнаан були висічені на високих скелях, що сягали до 39 метрів заввишки, – у місцях, добре помітних здалеку.

