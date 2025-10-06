Международная команда археологов сделала уникальное открытие – более 60 наскальных изображений нашли вдоль южной оконечности пустыни Нефуд на севере Саудовской Аравии. Как считают исследователи, эти древние рисунки выполняли роль своеобразных "дорожных знаков", указывающих путешественникам путь к источникам воды.

Об этом сообщает издание Phys. Находку сделали в трех ранее неисследованных локациях – Джебель-Арнаан, Джебель-Млейха и Джебель-Миссма.

На скалах изображены преимущественно верблюды, козероги, газели и туры – около 130 реалистичных фигур, некоторые из которых достигают трех метров в длину и более двух метров в высоту.

Археологи датируют эти гравюры периодом между 12800 и 11400 годами назад – именно тогда, после длительной засухи, во внутренних регионах Северной Аравии снова начали появляться сезонные водоемы.

По результатам анализа отложений, эти источники воды сыграли ключевую роль в возвращении людей в пустынные территории, обеспечивая их необходимыми условиями для жизни и дальнейшего развития.

"Эти масштабные гравюры – это не просто наскальные рисунки. Они были знаками присутствия, доступа и культурной самобытности", – объяснила доктор Мария Гуаньин из Института геоантропологии Общества Макса Планка, возглавлявшая исследования.

Археологи потрясены: в пустыне обнаружили древнейшие ''дорожные знаки'' возрастом 12 тыс. лет (фото). Источник: Phys

Руководитель проекта из Института археологии Лондонского университетского колледжа доктор Сери Шиптон добавила: "Такие изображения, вероятно, указывали на источники воды и направления передвижения, одновременно обозначая территориальные границы и воспоминания поколений".

В отличие от других известных археологических памятников, где гравюры скрыты в ущельях, панели Джебель-Млейха и Джебель-Арнаан были высечены на высоких скалах, достигающих до 39 метров высотой, – в местах, хорошо заметных издалека.

