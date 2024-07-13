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Соціум

Актуально в умовах блекаутів: до яких павербанка можна підключати роутер

Ціхоцька Марія

Актуально в умовах блекаутів: до яких павербанка можна підключати роутер
В таких умовах питання доступу до Інтернету стає ще більш гострим

Відключення світла стали сумною реальністю для українців. І в таких умовах питання доступу до Інтернету стає ще більш гострим. Одним із можливих рішень є використання роутера разом з павербанком. Про це пише 24 tv.ua.

Чи можна підключити роутер до будь-якого павербанку?

Теоретично - так, адже більшість сучасних роутерів мають адаптери живлення на 5V або 12V, які співпадають з напругою USB-портів багатьох павербанків.

На практиці ж, для безперебійної роботи, є нюанси, які слід врахувати:

  1. Потужність роутера: Різні моделі споживають різну кількість енергії. Вам знадобиться павербанк з потужністю, що відповідає вашому роутеру (зазвичай 5V, 9V, або 12V).
  2. Ємність павербанку: Чим більша ємність, тим довше він буде живити роутер. Для одного роутера рекомендується обирати павербанк не менше 10 000 мАг, а для роутера та GPON-терміналу - ще більше.
  3. Тип кабелю: Вам знадобиться спеціальний DC-USB кабель з відповідними роз'ємами для підключення роутера до павербанку. Переконайтеся, що роз'єми на роутері та кабелі сумісні.

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Як підключити роутер до павербанку:

  1. Переконайтеся, що ваш павербанк має достатню потужність та ємність.
  2. Виберіть відповідний DC-USB кабель.
  3. Під'єднайте один кінець кабелю до порту живлення роутера, а другий - до USB-порту павербанку.
  4. Увімкніть роутер і павербанк.

Важливо:

  • Не використовуйте пошкоджені або неякісні кабелі.
  • Не перевантажуйте павербанк.
  • Не залишайте роутер підключеним до павербанку надовго, якщо він не використовується.
  • Після відновлення електропостачання не забудьте підключити роутер до розетки, а павербанк - зарядити.

Пам'ятайте:

  • Перед покупкою павербанку для роутера, переконайтеся, що ваш інтернет енергонезалежний.
  • Навіть з Ethernet-з'єднанням, обладнання провайдера може мати резервне живлення, і інтернет буде працювати.
  • Для уточнення деталей зверніться до свого інтернет-провайдера.

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