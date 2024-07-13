Актуально в умовах блекаутів: до яких павербанка можна підключати роутер
Відключення світла стали сумною реальністю для українців. І в таких умовах питання доступу до Інтернету стає ще більш гострим. Одним із можливих рішень є використання роутера разом з павербанком. Про це пише 24 tv.ua.
Чи можна підключити роутер до будь-якого павербанку?
Теоретично - так, адже більшість сучасних роутерів мають адаптери живлення на 5V або 12V, які співпадають з напругою USB-портів багатьох павербанків.
На практиці ж, для безперебійної роботи, є нюанси, які слід врахувати:
- Потужність роутера: Різні моделі споживають різну кількість енергії. Вам знадобиться павербанк з потужністю, що відповідає вашому роутеру (зазвичай 5V, 9V, або 12V).
- Ємність павербанку: Чим більша ємність, тим довше він буде живити роутер. Для одного роутера рекомендується обирати павербанк не менше 10 000 мАг, а для роутера та GPON-терміналу - ще більше.
- Тип кабелю: Вам знадобиться спеціальний DC-USB кабель з відповідними роз'ємами для підключення роутера до павербанку. Переконайтеся, що роз'єми на роутері та кабелі сумісні.
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Як підключити роутер до павербанку:
- Переконайтеся, що ваш павербанк має достатню потужність та ємність.
- Виберіть відповідний DC-USB кабель.
- Під'єднайте один кінець кабелю до порту живлення роутера, а другий - до USB-порту павербанку.
- Увімкніть роутер і павербанк.
Важливо:
- Не використовуйте пошкоджені або неякісні кабелі.
- Не перевантажуйте павербанк.
- Не залишайте роутер підключеним до павербанку надовго, якщо він не використовується.
- Після відновлення електропостачання не забудьте підключити роутер до розетки, а павербанк - зарядити.
Пам'ятайте:
- Перед покупкою павербанку для роутера, переконайтеся, що ваш інтернет енергонезалежний.
- Навіть з Ethernet-з'єднанням, обладнання провайдера може мати резервне живлення, і інтернет буде працювати.
- Для уточнення деталей зверніться до свого інтернет-провайдера.
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