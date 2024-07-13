Актуально в условиях блекаутов: к которым павербанк можно подключать роутер

Отключение света стало печальной реальностью для украинцев. И в таких условиях вопрос доступа в Интернет становится еще более острым. Одним из возможных решений является использование роутера вместе с павербанком. Об этом пишет 24 tv.ua.

Можно ли подключить роутер к любому павербанку?

Теоретически – да, ведь большинство современных роутеров имеют адаптеры питания на 5V или 12V, которые совпадают с напряжением USB-портов многих павербанков.

На практике же для бесперебойной работы есть нюансы, которые следует учесть:

Мощность роутера: Различные модели потребляют разное количество энергии. Вам понадобится павербанк с мощностью, соответствующей вашему роутеру (обычно 5V, 9V, или 12V). Емкость павербанка: Чем больше емкость, тем дольше он будет питать роутер. Для одного роутера рекомендуется выбирать павербанк не менее 10 000 мАч, а для роутера и GPON-терминала – еще больше. Тип кабеля: Вам понадобится специальный кабель DC-USB с соответствующими разъемами для подключения роутера к павербанку. Убедитесь, что разъемы на роутере и кабеле совместимы.

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Как подключить роутер к павербанку:

Убедитесь, что ваш павербанк обладает достаточной мощностью и емкостью. Выберите подходящий кабель DC-USB. Подключите один конец кабеля к порту питания роутера, а другой – к USB-порту павербанка. Включите роутер и павербанк.

Важно:

Не используйте поврежденные или некачественные кабели.

Не перегружайте павербанк.

Не оставляйте роутер подключенным к павербанку надолго, если он не используется.

После восстановления электроснабжения не забудьте подключить роутер к розетке, а павербанк – зарядить.

Помните:

Перед покупкой павербанка для роутера, убедитесь, что ваш интернетэнергонезависимый.

Даже с Ethernet-соединением оборудование провайдера может иметь резервное питание, и интернет будет работать.

Для уточнения деталей обратитесь к своему интернет-провайдеру.

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