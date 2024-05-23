Жили в Україні: в Кременчуці знайшли чіткі сліди існування динозаврів (фото)

Земля сповнена таємниць, і одна з них - це динозаври. Їхні рештки знаходять по всьому світу, але Україна, до недавнього часу, не могла похизуватися подібними артефактами.

Проте все змінилося з неймовірною знахідкою в Кременчуці - майже повним скелетом динозавра. Про це повідомляє 2+2.

Сталося це декілька років тому, коли у Чикалівському каньйоні, коли навесні почав танути сніг, а бурхливі потоки води вимили верхній шар порід. Через це утворилася величезна порожнина, схожа на печеру, в якій місцеві жителі випадково побачили величезний скелет невідомої тварини.

Читайте також: Всередині скам’янілого яйця динозавра вперше знайшли ідеально збережений ембріон (фото)

Науковці встановили, що рештки належать брахіозавру, наймасивнішому з відомих науці доісторичних ящурів. Але найбільше дослідників вразило інше — поруч із кістками лежали його яйця. Рештки скам’яніли так, що в них дуже добре збереглися обриси дитинчат, а в одному навіть видно добре збережений зародок. За висновками вчених, це може свідчити, що це була самка, яка охороняла гніздо.

За словами наукового співробітника обласного центру археології В’ячеслава Шерстюка, окремі скам’янілі кістки знаходять часто, але щоб майже цілий скелет, та ще й у наших широтах — це вже сенсація.

Раніше ми розповідали, що палеонтологи, ймовірно, знайшли відсутню еволюційну ланку між динозаврами та птахами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!