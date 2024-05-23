Жили в Украине: в Кременчуге нашли четкие следы существования динозавров (фото)

Земля полна тайн, и одна из них – это динозавры. Их остатки находят по всему миру, но Украина до недавнего времени не могла похвастаться подобными артефактами.

Однако все изменилось с невероятной находкой в Кременчуге – почти полным скелетом динозавра. Об этом сообщает 2+2.

Случилось это несколько лет назад, когда в Чикаловском каньоне, когда весной начал таять снег, бурные потоки воды вымыли верхний слой пород. Поэтому образовалась огромная полость, похожая на пещеру, в которой местные жители случайно увидели огромный скелет неизвестного животного.

Внутри окаменевшего яйца динозавра впервые нашли идеально сохранившийся эмбрион (фото)

Ученые установили, что останки принадлежат брахиозавру, самому массивному из известных науке доисторических ящуров. Но больше всего исследователей поразило другое — рядом с костями лежали его яйца. Остатки окаменели так, что в них очень хорошо сохранились очертания детенышей, а в одном даже видно хорошо сохранившийся зародыш. По выводам ученых, это может свидетельствовать, что это была охранявшая гнездо самка.

По словам научного сотрудника областного центра археологии Вячеслава Шерстюка, отдельные окаменевшие кости часто находят, но чтобы почти целый скелет, да еще и в наших широтах — это уже сенсация.

Ранее мы рассказывали, что палеонтологи, вероятно, обнаружили отсутствующее эволюционное звено между динозаврами и птицами.

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