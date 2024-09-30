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Закуска з перців: справжня знахідка для любителів простих та смачних рецептів
Це справжня знахідка для любителів простих, але смачних рецептів.
Інгредієнти:
• Перці болгарські — 3 шт;
• Оцет винний — 1-2 ст.л;
• Орегано — 1/2 ч.л;
• Базилік — 1/2 ч.л;
• Часник — 2 зубці;
• Оливкова олія — 2 ст.л;
• Сіль — 1/2 ч.л;
• Мигдаль — дрібка.
Спосіб приготування:
1. Перці розрізати навпіл та запікати на пергаменті до "чорних підпалів" - це треба, щоб легко очистити перці. Не хвилюйтеся, вони не згорять.
2. Відразу з духовки перемістити в пакет-слайдер на 10-15 хв, щоб шкірка легко відділилася від перців.
3. Нарізати на смужки.
4. Додати нарізаний часник, оцет винний, оливкову олію, сіль, орегано та базилік.
5. Подавати, посипавши нарізаними горіхами.
Можна подавати з грінками або як окремий салат.
Зберігайте.