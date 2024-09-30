Закуска з перців: справжня знахідка для любителів простих та смачних рецептів

Це справжня знахідка для любителів простих, але смачних рецептів.

Інгредієнти:

• Перці болгарські — 3 шт;

• Оцет винний — 1-2 ст.л;

• Орегано — 1/2 ч.л;

• Базилік — 1/2 ч.л;

• Часник — 2 зубці;

• Оливкова олія — 2 ст.л;

• Сіль — 1/2 ч.л;

• Мигдаль — дрібка.

Спосіб приготування:

1. Перці розрізати навпіл та запікати на пергаменті до "чорних підпалів" - це треба, щоб легко очистити перці. Не хвилюйтеся, вони не згорять.

2. Відразу з духовки перемістити в пакет-слайдер на 10-15 хв, щоб шкірка легко відділилася від перців.

3. Нарізати на смужки.

4. Додати нарізаний часник, оцет винний, оливкову олію, сіль, орегано та базилік.

5. Подавати, посипавши нарізаними горіхами.

Можна подавати з грінками або як окремий салат.

Зберігайте.