Забудете про постійні прополювання: які рослини варто висадити на ділянці

Використання ґрунтопокривних рослин є чудовим рішенням для тих, хто бажає уникнути регулярного прополювання бур’янів протягом усього сезону. Завдяки суттєвим кліматичним змінам в Україні, нині відкриваються нові можливості для вирощування широкого спектра рослин, які раніше не приживались у наших широтах.

Посадіть декілька видів ґрунтопокривних рослин на вашій ділянці. Це не тільки прикрасить її, але й ефективно захистить від небажаних бур’янів. Команда UAportal спільно з Prostoway радить розглянути можливість висадки наступних рослин:

Пуерарія дольчата

Рослина відома своїми лікувальними властивостями та любов’ю до тепла, але це не заважає їй бути ефективним ґрунтопокривачем у помірному кліматі.

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Вона швидко розростеться на ділянці, створюючи густий килим, який перешкоджатиме проростанню бур’янів завдяки своєму пишному бархатистому листю.

Моховинка шилоподібна (ірландський мох)

Формує щільні зелені подушки, схожі на мох, і ефективно пригнічує бур’яни.

Ця рослина найкраще росте на кам’янистих ґрунтах, але також може адаптуватися до менш родючих і вологих місць, витримуючи навіть інтенсивне витоптування.

Дюшенея індійська (індійська суниця)

Це невибаглива рослина, яка швидко розростається, випускаючи вусики на відстань до одного метра за сезон.

Це ідеальний вибір для швидкого озеленення непоказних ділянок і вона добре справляється з тінню, що робить її підходящою для вирощування біля основи дерев.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як легко прибрати бур’ян на садових доріжках.

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