Забудете о постоянных прополках: какие растения стоит высадить на участке

Использование почвопокровных растений является отличным решением для тех, кто желает избежать регулярной прополки сорняков в течение всего сезона. Благодаря существенным климатическим изменениям в Украине, сейчас открываются новые возможности для выращивания широкого спектра растений, которые ранее не приживались в наших широтах.

Посадите несколько видов почвопокровных растений на вашем участке. Это не только украсит его, но и эффективно защитит от нежелательных сорняков. Команда UAportal совместно с Prostoway советует рассмотреть возможность высадки следующих растений:

Пуэрария дольчатая

Растение известно своими лечебными свойствами и любовью к теплу, но это не мешает ему быть эффективным почвопокрывателем в умеренном климате.

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Она быстро разрастется на участке, создавая густой ковер, который будет препятствовать прорастанию сорняков благодаря своим пышным бархатистым листьям.

Моховинка шиловидная (ирландский мох)

Формирует плотные зеленые подушки, похожие на мох, и эффективно подавляет сорняки.

Это растение лучше всего растет на каменистых почвах, но также может адаптироваться к менее плодородным и влажным местам, выдерживая даже интенсивное вытаптывание.

Дюшенея индийская (индийская земляника)

Это неприхотливое растение, которое быстро разрастается, выпуская усики на расстояние до одного метра за сезон.

Это идеальный выбор для быстрого озеленения невзрачных участков и она хорошо справляется с тенью, что делает ее подходящей для выращивания у основания деревьев.

Напомним, ранее мы рассказывали, как легко убрать сорняки на садовых дорожках.

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