Ви точно їх чули: яких слів немає в українській мові, хоча їх використовують постійно

Перехід на українську мову спілкування – це чудово! Не бійтеся помилок, адже будь-яка нова навичка потребує практики.Не бійтеся помилятися.

Завжди можна звернутися до словника або до носія мови. Чим більше ви будете спілкуватися українською, тим краще будете її володіти. Про це пише ТСН.

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Ось 7 поширених помилок, які варто виправити:

1. Даний – цей.

"Даний" часто використовується замість "цей" або "той". Це калька з російської мови, де "данный" означає "конкретний" або "обраний".

Правильно: Цей будинок збудований у 19 столітті.

2. Знаходиться – перебуває.

"Знаходиться" вживається замість "перебуває" або "розташований", коли йдеться про місцезнаходження.

Правильно: Місто розташоване на березі річки.

3. Ти правий – ти маєш рацію.

"Ти правий" – калька з російської "ты прав".

Правильно: Ти маєш рацію, я з тобою згоден.

4. У більшості випадків – здебільшого.

"Здебільшого" використовується для позначення позитивної тенденції.

Правильно: Здебільшого погода у цю пору року тепла.

5. Ясно – зрозуміло.

"Ясно" використовується як прислівник до прикметника "ясний".

Правильно: Зрозуміло, я зроблю це.

6. Заставляти – змушувати.

"Заставляти" означає "примушувати до дії". "Заставляти" можна й предметами.

Правильно: Батько змусив сина помити посуд.

7. Розстрочка – на виплат.

"Розстрочки" в українській мові немає.

Правильно: Я хочу купити телефон на виплат.

Нагадаємо, український мовознавець Василь Вінницький надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.

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