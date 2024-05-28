Вы точно их слышали: каких слов нет в украинском языке, хотя их используют постоянно

Переход на украинский язык общения – это здорово! Не бойтесь ошибок, ведь любой новый навык нуждается в практике. Не бойтесь ошибаться.

Всегда можно обратиться к словарю или носителю языка. Чем больше вы будете общаться на украинском, тем лучше будете его владеть. Об этом пишет ТСН.

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Вот 7 распространенных ошибок, которые следует исправить:

1. Даний – цей.

"ДДаний" часто используется вместо "этот" или "тот". Это калька по русскому языку, где "даний" означает "конкретный" или "избранный".

Правильно: Цей будинок збудований у 19 столітті.

2. Знаходиться – перебуває.

"Знаходиться" употребляется вместо "находящийся" или "расположенный", когда речь идет о местонахождении.

Правильно: Місто розташоване на березі річки.

3. Ти правий – ти маєш рацію.

"Ти правий" – калька из русского "ты прав".

Правильно: Ти маєш рацію, я з тобою згоден.

4. У більшості випадків – здебільшого.

"Здебільшого" используется для обозначения положительной тенденции.

Правильно: В основном погода в это время года теплая.

5. Ясно – зрозуміло.

"Ясно" используется как наречие к прилагательному "ясный".

Правильно: Здебільшого погода у цю пору року тепла.

6. Заставляти – змушувати.

"Заставляти" означает "принуждать к действию". "Заставлять" можно и предметами.

Правильно: Батько змусив сина помити посуд.

7. Розстрочка – на виплат.

"Рассрочки" в украинском языке нет.

Правильно: Я хочу купити телефон на виплат.

Напомним, украинский языковед Василий Винницкий дал четкое объяснение употребления слов "звонок" и "звонок" в украинском языке.

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