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Смачні деруни: швидкий рецепт
Рецепт дерунів:
Натріть на терці картоплю 400 грамів , вам не потрібна зайва рідина від картоплі
Додайте 1 яйце
50 грамів бекону, дрібно порізаного
50 грамів зеленої цибулі
2 ложки борошна
50 грамів перцю Чілі
1 маленька цибулина ріпчаста, теж дрібно поріжте
Сіль
Всі інгредієнти гарно розмішайте і на гарячу сковорідку додайте рослину олію і столовою ложкою формуйте деруни, або картопляні панкейки, тільки будь ласка, слідкуйте за ними, щоб не пригоріли як в мене) дуже смачно вийшло, готуйте з любовʼю.