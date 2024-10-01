Смачні деруни: швидкий рецепт

Рецепт дерунів:

Натріть на терці картоплю 400 грамів , вам не потрібна зайва рідина від картоплі

Додайте 1 яйце

50 грамів бекону, дрібно порізаного

50 грамів зеленої цибулі

2 ложки борошна

50 грамів перцю Чілі

1 маленька цибулина ріпчаста, теж дрібно поріжте

Сіль

Всі інгредієнти гарно розмішайте і на гарячу сковорідку додайте рослину олію і столовою ложкою формуйте деруни, або картопляні панкейки, тільки будь ласка, слідкуйте за ними, щоб не пригоріли як в мене) дуже смачно вийшло, готуйте з любовʼю.