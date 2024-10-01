Вкусные деруны: быстрый рецепт

Рецепт дерунов:

Натрите на терке картофель 400 граммов, вам не нужна лишняя жидкость от картофеля

Добавьте 1 яйцо

50 граммов бекона, мелко порезанного

50 граммов зеленого лука

2 ложки муки

50 граммов перца Чили

1 маленькая луковица репчатая, тоже мелко порежьте

Соль

Все ингредиенты хорошо размешайте и на горячую сковороду добавьте растение масло и столовой ложкой формируйте драники, или картофельные панкейки, только пожалуйста, следите за ними, чтобы не пригорели как у меня) очень вкусно получилось, готовьте с любовью.