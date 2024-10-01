БлогРецепты
Вкусные деруны: быстрый рецепт
Рецепт дерунов:
Натрите на терке картофель 400 граммов, вам не нужна лишняя жидкость от картофеля
Добавьте 1 яйцо
50 граммов бекона, мелко порезанного
50 граммов зеленого лука
2 ложки муки
50 граммов перца Чили
1 маленькая луковица репчатая, тоже мелко порежьте
Соль
Все ингредиенты хорошо размешайте и на горячую сковороду добавьте растение масло и столовой ложкой формируйте драники, или картофельные панкейки, только пожалуйста, следите за ними, чтобы не пригорели как у меня) очень вкусно получилось, готовьте с любовью.