Важить більше за тиранозавра: вчені назвали найбільшу у світі рибу

Китова акула — найбільша риба, яка існує на планеті. Її маса може сягати 30 тонн, що приблизно утричі більше за вагу тиранозавра, а довжина — до 20 метрів. Попри свої гігантські розміри, цей вид харчується виключно планктоном і вирізняється спокійним характером, завдяки чому користується популярністю серед дайверів.

Ці акули мають сіро-блакитне забарвлення з характерними білими плямами по всьому тілу. Кожна особина має унікальний візерунок, за яким науковці можуть ідентифікувати тварину та відстежувати її переміщення. Про це пише discoverwildlife.com.

У середньому довжина китових акул становить 10–12 метрів, однак деякі особини можуть досягати 18–20 метрів. Їхня вага здатна перевищувати 30 тонн, а тривалість життя може сягати 100 років. Вони — не лише найбільші серед акул, а й загалом серед усіх сучасних видів риб.

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Китові акули мешкають у теплих та помірних водах по всьому світу, за винятком Середземного моря. Оскільки це мігруючий вид, його представники змінюють місце перебування залежно від сезону, часто слідуючи за природними явищами, як-от нерест риб чи коралів. Глобальна популяція поділяється на дві основні — атлантичну та індо-тихоокеанську. Більшість особин (понад 75%) проживає у другій.

Харчуються ці акули переважно планктоном — як зоопланктоном, так і фітопланктоном, хоча іноді споживають дрібну рибу. У них є зуби — до 3000 дрібних, завдовжки до 3 мм, проте вони не беруть участі в процесі живлення.

Розмноження китових акул досі залишається малодослідженим. Відомо, що вони є яйцеживонароджуваними — ембріони розвиваються всередині яєць, які залишаються в тілі самки до народження повністю сформованого дитинчати.

Сьогодні китові акули перебувають під загрозою зникнення. Востаннє їхню чисельність офіційно оцінювали у 2016 році. Основними загрозами для виду залишаються промисловий вилов, зокрема заради м’яса, жиру та плавників, а також випадкове потрапляння в рибальські сітки. Крім того, активний туризм з участю човнів і дайверів може заважати тваринам під час харчування та навіть спричиняти травми через зіткнення з гвинтами.

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