Весит больше тиранозавра: ученые назвали самую крупную в мире рыбу

Китовая акула – самая большая рыба, которая существует на планете. Ее масса может достигать 30 тонн, что примерно в три раза больше веса тиранозавра, а длина — до 20 метров. Несмотря на гигантские размеры, этот вид питается исключительно планктоном и отличается спокойным характером, благодаря чему пользуется популярностью среди дайверов.

Эти акулы имеют серо-голубую окраску с характерными белыми пятнами по всему телу. Каждая особь имеет уникальный узор, по которому учёные могут идентифицировать животное и отслеживать его перемещение. Об этом пишет discoverwildlife.com.

В среднем длина китовых акул составляет 10-12 метров, однако некоторые особи могут достигать 18-20 метров. Их вес может превышать 30 тонн, а продолжительность жизни может достигать 100 лет. Они — не только самые большие среди акул, но и среди всех современных видов рыб.

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Китовые акулы обитают в теплых и умеренных водах по всему миру, за исключением Средиземного моря. Поскольку это мигрирующий вид, его представители меняют место пребывания в зависимости от сезона, часто следуя природным явлениям, как нерест рыб или кораллов. Глобальная популяция делится на две основные – атлантическую и индо-тихоокеанскую. Большинство особей (более 75%) проживает во второй.

Питаются эти акулы преимущественно планктоном как зоопланктоном, так и фитопланктоном, хотя иногда потребляют мелкую рыбу. У них есть зубы – до 3000 мелких, длиной до 3 мм, однако они не участвуют в процессе питания.

Размножение китовых акул все еще остается малоисследованным. Известно, что они яйцеживорождаемые — эмбрионы развиваются внутри яиц, которые остаются в теле самки до рождения полностью сформированного детеныша.

Сегодня китовые акулы находятся под угрозой исчезновения. Последний раз их численность официально оценивали в 2016 году. Основными угрозами для вида остаются промысловый отлов, в частности ради мяса, жира и плавников, а также случайное попадание в рыболовные сетки. Кроме того, активный туризм с участием лодок и дайверов может мешать животным во время питания и даже вызывать травмы из-за столкновения с винтами.

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