Ваша герань викидатиме шикарні квіти: просто використайте шкірку з цього фрукта

Герань, або пеларгонія, - чудова декоративна рослина з яскравими квітами, яка чудово підходить для терас і балконів. Її невибагливість робить її улюбленицею багатьох квітникарів. Проте, часто виникає проблема: герань не цвіте.

Проте існує простий і доступний спосіб змусити герань цвісти пишно - укоренити її живці в банановій шкірці. Цей метод не потребує спеціальних знань чи дорогих інструментів, а результат ви побачите вже за 3 місяці, пише santeplusmag.

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Як укоренити герань живцями:

Зріжте живці. Виберіть здорові стебла герані довжиною 10-15 см з 3-4 листками. Зріз зробіть по діагоналі гострим ножем.

Підготуйте бананову шкірку. Наріжте банан на шматочки товщиною 1,5-2 см. Зніміть м'якоть, залишивши лише шкірку.

Посадіть живці. Зробіть в банановій шкірці отвори, трохи менші за діаметр живців. Вставте живці в отвори, злегка притиснувши.

Створіть мінітеплицю. Накрийте горщик з живцями пластиковою пляшкою, щоб створити сприятливий мікроклімат.

Забезпечте догляд. Помістіть горщик в тепле, світле місце, уникаючи прямих сонячних променів. Регулярно зволожуйте банан, не допускаючи його висихання.

Пересадіть герань. Коли на живцях з'являться перші корінці (через 2-3 тижні), пересадіть їх в окремі горщики з пухким ґрунтом.

При правильному догляді ваша герань почне цвісти вже через 3 місяці.

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Герань любить сонячне місце. Влітку їй може знадобитися захист від полуденного сонця.

Поливайте герань рясно, коли ґрунт в горщику просохне на дотик. Не допускайте застою води.

Підгодовуйте герань комплексним добривом для квітучих рослин 2-3 рази на місяць протягом вегетаційного періоду.

Регулярно обрізайте герань, щоб стимулювати цвітіння і формувати красиву крону.

Видаляйте зів'ялі квіти і пошкоджене листя.

Взимку герань можна тримати в прохолодному світлому місці, скоротивши полив і підживлення.

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