Ваша герань будет выбрасывать шикарные цветы: просто используйте шкурку из этого фрукта
Герань, или пеларгония, — прекрасное декоративное растение с яркими цветами, которое прекрасно подходит для террас и балконов. Ее неприхотливость делает ее любимицей многих цветоводов. Однако часто возникает проблема: герань не цветет.
Однако существует простой и доступный способ заставить герань цвести пышно – укоренить ее черенки в банановой кожуре. Этот метод не требует специальных знаний или дорогостоящих инструментов, а результат вы увидите уже через 3 месяца, пишет santeplusmag.
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Как укоренить герань черенками:
- Срежьте черенки. Выберите здоровые стебли герани длиной 10-15 см с 3-4 листьями. Срез сделайте по диагонали острым ножом.
- Подготовьте банановую кожуру. Нарежьте банан на кусочки толщиной 1,5-2 см. Снимите мякоть, оставив только кожуру.
- Посадите черенки. Сделайте в банановой кожуре отверстия, чуть меньше диаметра черенков. Вставьте черенки в отверстия, слегка прижав.
- Создайте минитеплицу. Накройте горшок с черенками пластиковой бутылкой, чтобы создать благоприятный микроклимат.
- Обеспечьте уход. Поместите горшок в теплое, светлое место, избегая прямых солнечных лучей. Регулярно увлажняйте банан, не допуская его высыхания.
- Пересадите герань. Когда на черенках появятся первые корешки (через 2-3 недели), пересадите их в отдельные горшки с рыхлой почвой.
При правильном уходе ваша герань начнет цвести уже через 3 месяца.
Эксперты также дали советы, как ухаживать за пеларгонией, чтобы она цвела.
- Герань любит солнечное место. Летом ей может понадобиться защита от полуденного солнца.
- Поливайте герань обильно, когда почва в горшке просохнет на ощупь. Не допускайте застоя воды.
- Подкармливайте герань комплексным удобрением для цветущих растений 2-3 раза в месяц в течение вегетационного периода.
- Регулярно обрезайте герань, чтобы стимулировать цветение и формировать красивую крону.
- Удаляйте увядшие цветы и поврежденные листья.
- Зимой герань можно держать в прохладном светлом месте, сократив полив и подкормку.
Напомним, эксперты назвали три натуральных средства, которыми можно удобрить фиалки для пышного цветения.
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