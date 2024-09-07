В Україні виявили унікальні фрагменти давньоєгипетської 'Книги мертвих'

В Україні знайшли раніше невідомі частини єгипетської "Книги мертвих". Вона є збірником давніх текстів, що включають заклинання, молитви та настанови для померлих, які повинні були допомогти їм у подорожі до потойбічного світу.

Її оригінальна назва на давньоєгипетській мові звучить як "Перт Ем Херу", що перекладається як "Вихід удень" або "Вихід на світло". Єгиптяни вірили, що душа після смерті проходить через низку випробувань, щоб потрапити до раю. Про це пише 2plus2.ua.

"Смерть – це лише зміна щільної оболонки, – пояснив майстер слов'янських бойових мистецтв Віктор Казнащо. – Коли ви купуєте нову річ, це приносить радість. Так само і нове тіло – якщо душа вічна, то смерть варто сприймати як привід для радості".

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Тексти "Книги мертвих" були створені для того, щоб допомогти душі подолати випробування та забезпечити її успішний перехід у потойбічний світ. Вони містили інструкції для проведення правильних ритуалів і заклинань, які захищали покійного від злих сил і давали йому шанс отримати благословення богів. Зазвичай ці тексти писали на папірусах, які поміщали в гробниці поряд з муміями. Деякі уривки також наносили на стіни гробниць або на саркофаги.

Здивування викликає те, що невідомі раніше фрагменти єгипетської "Книги мертвих" несподівано опинилися в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. А що ще більше викликає подив – виявляється, це не єдиний єгипетський артефакт, знайдений в Україні.

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