В Украине обнаружили уникальные фрагменты древнеегипетской 'Книги мертвых'

В Украине обнаружили ранее неизвестные части египетской "Книги мертвых". Она является сборником древних текстов, включающих заклинания, молитвы и наставления для умерших, которые должны были помочь им в путешествии в загробный мир.

Ее оригинальное название на древнеегипетском языке звучит как "Перт Эм Херу", переводимое как "Выход днем" или "Выход на свет". Египтяне верили, что душа после смерти проходит через ряд испытаний, чтобы попасть в рай. Об этом пишет 2plus2.ua.

"Смерть – это лишь смена плотной оболочки, – объяснил мастер славянских боевых искусств Виктор Казнащо. Когда вы приобретаете новую вещь, это приносит радость. Так же и новое тело – если душа вечна, то смерть следует воспринимать как повод для радости".

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Тексты "Книги мертвых" были созданы для того, чтобы помочь душе преодолеть испытания и обеспечить ее успешный переход в загробный мир. Они содержали инструкции для проведения правильных ритуалов и заклинаний, которые защищали усопшего от злых сил и давали ему шанс получить благословение богов. Обычно эти тексты писали на папирусах, помещавших в гробнице рядом с мумиями. Некоторые отрывки также наносили на стены гробниц или саркофаги.

Удивление вызывает то, что неизвестные фрагменты египетской "Книги мертвых" неожиданно оказались в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. А что еще больше удивляет – оказывается, это не единственный египетский артефакт, найденный в Украине.

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