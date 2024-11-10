У Туреччині знайшли підводку для очей віком 8200 років: найдавніша у світі

Археологічні розкопки кургану Єшилова, розташованого неподалік турецького міста Ізмір, принесли вражаючу знахідку - 8200-річну кам'яну ручку для сурми.

Розкопки кургану Єшилова ведуться з 2005 року, і виявлені тут артефакти мають важливе значення, оскільки свідчать про те, що поселення в цьому районі датуються 6500 роком до н. е., тобто віком близько 8500 років. Курган вже відкрив численні сліди неолітичної доби та багато розповів про ранніх мешканців регіону Ізміра. Зокрема, було з'ясовано, що вони жили в окремих будинках з окремими дахами, на відміну від Чатал-Хююка в Середній Анатолії, де будинки зводилися впритул один до одного. Про це пише Arkeonews.

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Керівник розкопок Зафер Дерін з Егейського університету повідомив, що під час останніх досліджень було знайдено 9,5-сантиметрову кам'яну ручку для сурми, вік якої сягає 8200 років. Це робить цю знахідку найдавнішою зі всіх коли-небудь виявлених сурм.

За словами Деріна, на кінці ручки збереглися рештки чорної фарби, що свідчить про її використання в декоративних цілях. Це доводить, що жінки на Егейському узбережжі 8200 років тому вже дбали про свою зовнішність, любили красу та доглядали за собою. Археолог пояснив, що загострений кам'яний олівець занурювали у фарбу, і такий спосіб застосовується в Анатолії дотепер.

Таким чином, знахідка кургану Єшилова відкриває важливі сторінки з життя давніх мешканців регіону Ізміра.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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