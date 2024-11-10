В Турции нашли подводку для глаз 8200 лет: самая древняя в мире

Археологические раскопки кургана Ешилова, расположенного неподалеку от турецкого города Измир, принесли впечатляющую находку - 8200-летнюю каменную ручку для трубы.

Раскопки кургана Ешилова ведутся с 2005 года и обнаруженные здесь артефакты имеют важное значение, поскольку свидетельствуют о том, что поселения в этом районе датируются 6500 годом до н. э., то есть в возрасте около 8500 лет. Курган уже открыл многочисленные следы неолитического века и много рассказал о ранних жителях региона Измира. В частности, было установлено, что они жили в отдельных домах с отдельными крышами, в отличие от Чатал-Хююка в Средней Анатолии, где дома возводились вплотную друг к другу. Об этом пишет Arkeonews.

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Руководитель раскопок Зафер Дерин из Эгейского университета сообщил, что во время последних исследований была найдена 9,5-сантиметровая каменная ручка для трубы, возраст которой достигает 8200 лет. Это делает эту находку древнейшей из всех когда-либо обнаруженных труб.

По словам Дерина, на конце ручки сохранились остатки черной краски, что свидетельствует о ее использовании в декоративных целях. Это доказывает, что женщины на Эгейском побережье 8200 лет назад уже заботились о своей внешности, любили красоту и ухаживали за собой. Археолог объяснил, что остроконечный каменный карандаш погружали в краску, и таким образом применяется в Анатолии до сих пор.

Таким образом, находка кургана Ешилова открывает важные страницы из жизни древних жителей Измира.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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