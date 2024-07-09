Упродовж тижня по Землі вдарять дві сильні магнітні бурі: як підготуватися

У вівторок, 9 липня, на Землі не спостерігається сильних зрушень геомагнітного поля. Однак цього тижня варто очікувати на дві бурі помаранчевого рівня небезпеки, з силою у чотири бали.

На сайті Meteoagent оприлюднено попередній прогноз магнітних бур на період з 8 по 14 липня. Так, бурі варто очікувати у четвер та неділю.

Графік магнітних бур на липень. Джерело: meteoagent.com

Вас також може зацікавити: Магнітні бурі змусили птахів змінити міграцію – вчені

Магнітні бурі – це явище, що виникає в результаті великих викидів сонячної енергії від Сонця. Ці викиди, такі як сонячні вітри та сонячні вибухи, можуть створювати магнітні бурі на Землі, коли частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем планети.

У метеозалежних людей і людей з хронічними захворюваннями магнітні бурі можуть викликати різні фізичні та емоційні реакції. Деякі люди відчувають загострення болю у м'язах і суглобах, головний біль, безсоння, зміни настрою, втомленість, роздратованість та нездатність до концентрації.

Для тих, хто відчуває негативні наслідки від магнітних бур, важливо вживати заходи для зменшення дискомфорту. Це може включати позитивні стратегії самопомочі:

медитація;

релаксація;

фізична активність;

відпочинок;

дотримання здорового способу життя.

Також можна консультуватися з лікарем про можливі методи лікування або керування симптомами в разі потреби.

Раніше ми повідомляли, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!