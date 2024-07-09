В течение недели по Земле ударят две сильные магнитные бури: как подготовиться

Во вторник, 9 июля, на Земле не наблюдается сильных сдвигов геомагнитного поля. Однако на этой неделе следует ожидать две бури оранжевого уровня опасности, с силой в четыре балла.

На сайте Meteoagent обнародован предварительный прогноз магнитных бурь на период с 8 по 14 июля. Да, бури следует ожидать в четверг и воскресенье.

График магнитных бурь на июль. Источник: meteoagent.com

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Магнитные бури – это явление, возникающее в результате больших выбросов солнечной энергии от Солнца. Эти выбросы, такие как солнечные ветры и солнечные взрывы могут создавать магнитные бури на Земле, когда частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем планеты.

У метеозависимых людей и людей с хроническими заболеваниями магнитные бури могут вызывать разные физические и эмоциональные реакции. Некоторые люди испытывают обострение боли в мышцах и суставах, головные боли, бессонницу, изменения настроения, усталость, раздраженность и неспособность к концентрации.

Для тех, кто испытывает негативные последствия от магнитных бурь, важно принимать меры по уменьшению дискомфорта. Это может включать положительные стратегии самопомощи:

медитация;

релаксация;

физическая активность;

отдых;

соблюдение здорового образа жизни.

Также можно консультироваться с врачом о возможных методах лечения или управления симптомами в случае необходимости.

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