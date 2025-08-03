У США зафіксували найдовшу блискавку в історії спостережень: чим унікальне явище (фото)

Вчені зафіксували найдовший електричний розряд за всю історію спостережень. Блискавка, яка пройшла від Техасу до Міссурі, сягнула рекордної довжини — 829 кілометрів. Це приблизно у 52 рази перевищує середню довжину звичайної блискавки, яка зазвичай не перевищує 16 км.

Про це повідомило видання Space, посилаючись на дані супутника GOES-16, що належить Національному управлінню океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Завдяки потужному картографу блискавок на борту супутник щодня фіксує до мільйона розрядів. Новий мегаспалах перевершив попередній рекорд 2020 року на 61 км.

Такі гігантські блискавки отримали назву мегаспалахів. Вони виникають у масштабних грозових системах, що можуть тривати понад 14 годин і охоплювати величезні території. Науковці зазначають, що подібні умови з’являються рідко, але завдяки прогресу у супутникових технологіях подібні явища тепер вдається помічати набагато точніше.

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Професор Університету Аризони Ренді Сервені, який був залучений до дослідження, зауважив, що вивчення таких атмосферних явищ лише починається. А Майкл Петерсон з Технологічного інституту Джорджії, головний автор наукової публікації, підкреслив важливість безперервного моніторингу з геостаціонарної орбіти для розвитку метеорології.

Сучасні супутники охоплюють більшість територій, де можуть виникати мегаспалахи, а нові методи аналізу дозволяють виявляти ті рідкісні природні явища, які раніше залишались поза увагою.

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