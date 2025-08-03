В США зафиксировали самую длинную молнию в истории наблюдений: чем уникально (фото)

Ученые зафиксировали самый длинный электрический разряд за всю историю наблюдений. Молния, прошедшая от Техаса до Миссури, достигла рекордной протяженности — 829 километров. Это примерно в 52 раза превышает среднюю длину обычной молнии, которая обычно не превышает 16 км.

Об этом сообщило издание Space, ссылаясь на данные спутника GOES-16, принадлежащего Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Благодаря мощному картографу молний на борту спутник ежедневно фиксирует до миллиона разрядов. Новый мегаспалах превзошел предыдущий рекорд 2020 года на 61 км.

Такие гигантские молнии получили название мегасплахов. Они возникают в масштабных грозовых системах, которые могут занять более 14 часов и охватывать огромные территории. Ученые отмечают, что подобные условия появляются редко, но благодаря прогрессу в спутниковых технологиях подобные явления теперь удается замечать гораздо точнее.

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Профессор Университета Аризоны Рэнди Сервени, привлеченный к исследованию, отметил, что изучение таких атмосферных явлений только начинается. Майкл Петерсон из Технологического института Джорджии, главный автор научной публикации, подчеркнул важность непрерывного мониторинга с геостационарной орбиты для развития метеорологии.

Современные спутники охватывают большинство территорий, где могут возникать мегаспалахи, а новые методы анализа позволяют выявлять те редкие природные явления, которые раньше оставались без внимания.

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