У Помпеях виявили могилу жриці Церери: чим цікава (фото)

Археологи виявили у стародавньому некрополі Помпей гробницю, яка, ймовірно, належала жриці, пов’язаній із культом богині родючості Церери. Це перша відома знахідка в Помпеях, яку пов’язують із культовим шануванням Церери.

За попередніми даними, жінка, прах якої зберігався в цій гробниці, займала високе соціальне становище та, можливо, мала вагомий політичний вплив у місті. Про це повідомляє IFLScience.

Гробницю виявили на території поховального комплексу Порта Сарно — місця, де ховали представників вищого класу Помпей до знищення міста виверженням Везувію у 79 році н.е. Архітектурний рельєф, що прикрашає гробницю, зображує молоду пару — нареченого і наречену, що свідчить про елітний статус похованих.

Особливу увагу дослідників привернула статуя жінки у повний зріст, прикрита вуаллю — ознакою скромності та чесності. В руках вона тримає лаврову гілку, яку жерці використовували як інструмент очищення простору під час релігійних обрядів. Це може бути доказом її релігійної ролі.

Ще одна деталь — намисто з амулетом у вигляді місячного півмісяця (лунула), який традиційно носили юні незаміжні дівчата. Проте в контексті цієї гробниці це може вказувати на зв’язок із Церерою, богинею родючості, врожаю і Місяця, чия символіка глибоко вкорінена в аграрному культі.

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Дослідники припускають, що вся ритуальна символіка навколо цієї жінки може вказувати на її статус жриці. Однак точне підтвердження цьому наразі відсутнє — археологи не знайшли жодних написів, які б вказували на її ім’я чи офіційний статус.

Як зазначають науковці, ця гробниця є унікальною. Жіноча скульптура з релігійними атрибутами — надзвичайно рідкісна знахідка, і наразі це єдиний такий приклад у Помпеях. У римському суспільстві звання жриці було найвищим статусом, якого могла досягти жінка, і дозволяло їй брати активну участь у суспільному житті на рівні з чоловіками-жерцями.

Це відкриття відкриває нові горизонти для розуміння ролі жінок у релігійному та соціальному житті Помпей напередодні катастрофи та вказує на значущість культу Церери у міському релігійному ландшафті.

Нагадаємо, у Таїланді виявили скарб віком 1300 років.

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