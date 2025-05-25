В Помпеях обнаружили могилу жрицы Цереры: чем интересна (фото)

Археологи обнаружили в древнем некрополе Помпей гробницу, которая, вероятно, принадлежала жрице, связанной с культом богини плодородия Цереры. Это первая известная находка в Помпеях, связываемая с культовым почитанием Цереры.

По предварительным данным, женщина, прах которой хранился в этой гробнице, занимала высокое социальное положение и, возможно, оказала весомое политическое влияние в городе. Об этом сообщает IFLScience.

Гробницу обнаружили на территории погребального комплекса Порта Сарно - места, где хоронили представителей высшего класса Помпей до уничтожения города извержением Везувия в 79 году н. Архитектурный рельеф, украшающий гробницу, изображает молодую пару — жениха и невесту, свидетельствующую об элитном статусе погребенных.

Особое внимание исследователей привлекла статуя женщины в полный рост, прикрытая вуалью – признаком скромности и честности. В руках она держит лавровую ветвь, которую жрецы использовали как инструмент очищения пространства во время религиозных обрядов. Это может служить доказательством ее религиозной роли.

Еще одна деталь – ожерелье с амулетом в виде лунного полумесяца (луну), который традиционно носили юные незамужние девушки. Однако в контексте этой гробницы это может указывать на связь с Церерой, богиней плодородия, урожая и Луны, чья символика глубоко укоренена в аграрном культе.

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Исследователи предполагают, что вся ритуальная символика вокруг этой женщины может указывать на ее статус жрицы. Однако точное подтверждение этому отсутствует — археологи не нашли никаких надписей, указывающих на ее имя или официальный статус.

Как отмечают ученые, эта гробница уникальна. Женская скульптура с религиозными атрибутами — чрезвычайно редкая находка, и сейчас это единственный пример в Помпеях. В римском обществе звание жрицы было самым высоким статусом, которого могла достичь женщина, и позволяло ей активно участвовать в общественной жизни наравне с мужчинами-жрецами.

Это открытие открывает новые горизонты для понимания роли женщин в религиозной и социальной жизни Помпея накануне катастрофы и указывает на значимость культа Цереры в городском религиозном ландшафте.

Напомним, в Таиланде обнаружили клад в возрасте 1300 лет.

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