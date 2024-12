В Ізраїлі виявили унікальну ритуальну статую черепахи віком 35 тисяч років

У печері Манот на півночі Ізраїлю archaeological дослідники виявили унікальну кам'яну скульптуру у формі черепахи, яка може розповісти багато про духовне життя стародавніх людей.

Артефакт вагою 28 кг і розміром близько 20 см привернув особливу увагу науковців. Вирізаний з доломітового валуна, він має характерні борозенки, схожі на природні відмітини панцира черепахи.

Фахівці з Університету Хайфи та Кейс Вестерн Резерв встановили, що скульптурі близько 37 000 років. Дослідник Омрі Барзілай припускає, що об'єкт міг слугувати тотемом або духовною фігурою, про що свідчить його унікальне розташування в глибокій частині печери. Про це пише Daily Mail.

Печера Манот, відкрита 2008 року, слугувала житлом для різних первісних спільнот, включаючи неандертальців та homo sapiens. Раніше тут знайшли змішаний череп, який підтвердив контакти між цими групами.

Науковці виявили, що простір глибоко в печері, ймовірно, використовувався для соціальних зібрань та ритуалів. Природна акустика приміщення та сліди деревної золи на сталагмітах вказують на організовані групові зустрічі зі штучним освітленням.

Символізм черепахи має глибоке культурне значення. У різних традиційних культурах, зокрема майя та корінних народів Північної Америки, черепаха символізувала космос, землю, стійкість і наполегливість.

Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, розширює наше розуміння соціальної організації та духовного життя первісних людських спільнот.

Унікальна знахідка демонструє складність і багатогранність культури стародавніх людей, їхню здатність до символічного мислення та створення мистецьких об'єктів задовго до формування сучасної цивілізації.

