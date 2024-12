В Израиле обнаружили уникальную ритуальную статую черепахи в возрасте 35 тысяч лет

В пещере Манот на севере Израиля archaeological исследователи обнаружили уникальную каменную скульптуру в форме черепахи, которая может рассказать о духовной жизни древних людей.

Артефакт весом 28 кг и размером около 20 см привлек особенное внимание ученых. Вырезанный из доломитового валуна, он имеет характерные бороздки, похожие на природные отметины панциря черепахи.

Специалисты из Университета Хайфы и Кейс Вестерн Резерв установили, что скульптуре около 37 000 лет. Исследователь Омри Барзиллай предполагает, что объект мог служить тотемом или духовной фигурой, о чем свидетельствует его уникальное расположение в глубокой части пещеры. Об этом пишет Daily Mail.

Пещера Манот, открытая в 2008 году, служила жильем для разных первобытных сообществ, включая неандертальцев и homo sapiens. Ранее здесь был найден смешанный череп, подтвердивший контакты между этими группами.

Ученые обнаружили, что пространство глубоко в пещере, вероятно, использовалось для социальных собраний и ритуалов. Природная акустика помещения и следы древесной золы на сталагмитах указывают на организованные групповые встречи с искусственным освещением.

Символизм черепахи имеет глубочайшее культурное значение. В разных традиционных культурах, включая майя и коренные народы Северной Америки, черепаха символизировала космос, землю, устойчивость и настойчивость.

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, расширяет наше понимание социальной организации и духовной жизни первобытных человеческих общин.

Уникальная находка демонстрирует сложность и многогранность культуры древних людей, способность к символическому мышлению и созданию художественных объектов задолго до формирования современной цивилизации.

