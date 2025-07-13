В Йорданії виявили залишки древнього візантійського поселення: відкриває нові горизонти в історії християнства (фото)

Археологічне відкриття на півдні Йорданії може пролити нове світло на ранню історію християнства на Близькому Сході. Доцент кафедри археології Університету Мута Мусаллам Р. Аль-Равахнех виявив залишки стародавнього поселення, яке, за його переконанням, може бути втраченим містом Тараїс.

Науковець вийшов на слід поселення, досліджуючи знамениту мозаїчну карту Мадаби — давню мапу Святого Землі, яка довгий час залишалася загадкою для істориків. Розкопки проводилися поблизу села Ель-Ірак у районі Айн-ель-Калаа. За словами археолога, знайдена місцевість розташована стратегічно — вздовж давніх торговельних маршрутів, що вели до південно-східного узбережжя Мертвого моря. Про це пише FOX News.

На місці розкопок було знайдено велику кількість артефактів: керамічні уламки, кам’яні інструменти, залишки скла і навіть скам’янілості. Серед архітектурних знахідок особливу увагу привертає залишена від візантійської церкви будівля, яку дослідник описав як споруду, схожу на базиліку. Усередині збереглися елементи мозаїчної підлоги, характерні для християнських храмів того періоду. Крім того, археологи натрапили на залишки пресу для оливкової олії, що свідчить про розвинуте господарське життя поселення.

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Цікавими виявилися також численні написи, знайдені в околицях церкви. Вони, як припускає Аль-Равахнех, можуть бути пов’язані з поховальними обрядами й містити християнську символіку. Поки що ці епіграфічні матеріали потребують глибшого аналізу.

За попередніми висновками археолога, поселення було покинуте орієнтовно у VII столітті нашої ери. Причинами занепаду могли стати зміни торговельних шляхів, природні катастрофи або загальні екологічні трансформації. Саме в цей період територія перейшла з візантійської до ісламської юрисдикції.

Наразі дослідницька робота триває: команда археологів продовжує вивчати навколишні райони та проводити додаткову обробку виявлених матеріалів. Аль-Равахнех сподівається, що подальші знахідки допоможуть глибше зрозуміти історичну роль Тараїса в контексті візантійської спадщини Йорданії.

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