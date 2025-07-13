В Иордании обнаружили остатки древнего византийского поселения: открывает новые горизонты в истории христианства (фото)

Археологическое открытие на юге Иордании может пролить новый свет в раннюю историю христианства на Ближнем Востоке. Доцент кафедры археологии Университета Мута Мусаллам Р. Аль-Равахнех обнаружил остатки древнего поселения, которое, по его убеждению, может оказаться потерянным городом Тараис.

Ученый вышел на след поселения, исследуя знаменитую мозаичную карту Мадабы – древнюю карту Святого Земли, долгое время остававшуюся загадкой для историков. Раскопки производились вблизи села Эль-Ирак в районе Айн-эль-Калаа. По словам археолога, найденная местность расположена стратегически - вдоль древних торговых маршрутов, ведущих к юго-восточному побережью Мертвого моря. Об этом пишет FOX News.

На месте раскопок было найдено множество артефактов: керамические обломки, каменные инструменты, остатки стекла и даже окаменелости. Среди архитектурных находок особое внимание привлекает оставленное от византийской церкви здание, описанное исследователем как сооружение, похожее на базилику. Внутри сохранились элементы мозаичного пола, характерные для христианских храмов того периода. Кроме того, археологи наткнулись на остатки пресса для оливкового масла, что свидетельствует о развитой хозяйственной жизни поселения.

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Интересны также многочисленные надписи, найденные в окрестностях церкви. Они, как предполагает Аль-Равахнех, могут быть связаны с погребальными обрядами и содержать христианскую символику. Пока эти эпиграфические материалы требуют более глубокого анализа.

По предварительным выводам археолога, поселение было брошено ориентировочно в VII веке нашей эры. Причинами упадка могли стать изменения торговых путей, природные катастрофы или всеобщие экологические трансформации. Именно в этот период территория перешла из византийской в исламскую юрисдикцию.

Исследовательская работа продолжается: команда археологов продолжает изучать окружающие районы и проводить дополнительную обработку обнаруженных материалов. Аль-Равахнех надеется, что дальнейшие находки помогут глубже понять историческую роль Тараиса в контексте византийского наследия Иордании.

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